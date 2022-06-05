Петербург на периферии циклона: в городе 5 июня будут дожди и до плюс 19 градусов

За погоду в Северной столице в последний день недели будет отвечать периферия циклона.

По данным синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, центр циклона завис над акваторией Белого моря. Его периферия устроит в Петербурге облачность и небольшие дожди, а на востоке Ленинградской области и вовсе возможны грозы.

Воздух сегодня прогреется до плюс 17-19 градусов, в 47 регионе температура воздуха достигнет плюс 15-20 градусов. Ожидается порывистый западный ветер 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление подрастет до 762 миллиметров ртутного столба, что немного превышает норму.

В понедельник петербуржцев ждет аналогичная погода, но вероятность дождей будет ниже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Пулково 5 июня отменили 13 рейсов.