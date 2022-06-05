В аэропорту Пулково 5 июня отменили 13 рейсов

В воскресенье, 5 июня, в петербургском аэропорту Пулково отменены 13 авиарейсов. Самолеты не улетят по российским и зарубежным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Анталью (должен был вылететь в 3:10, 7:30), Калининград (6:30), Ереван (8:40), Краснодар (9:00, 12:15, 18:35), Геленджик (11:05), Даламан (15:25), Воронеж (17:05), Сочи (19:40), Тегеран (22:30) и Ижевск (23:20).

Также есть один задержанный рейс. С опозданием вылетит самолет авиакомпании Turkish Airlines до Антальи, который должен был покинуть Северную столицу в 13:05, но его отложили до 14:30.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на таможне в Пулково мужчина прибыл из Стамбула с 2 млн долларов в сумке.