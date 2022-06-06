Нелояльные бонусные программы: компании из-за санкций начали экономить на петербуржцах

В последние несколько лет петербуржцы активно пользовались программами лояльности от различных компаний, тем самым экономя свои расходы. Однако из-за антироссийских санкций, введенных с марта 2022 года, бонусов стало значительно меньше.

Как пишет Neva.Today, западные санкции заставили авиакомпании, банки и торговые сети изменить свои программы лояльности с различными бонусами и кешбэком. Щедрых предложений теперь не найти, а вся лояльность свелась к минимуму.

С апреля Центробанк ограничил максимальный размер эквайринговых комиссий для организаций, продающих социально значимые товары или предоставляющих такие услуги. Раньше комиссия составляла 1,2-2,2%, а теперь — не больше 1%. На фоне этого банки начали массово снижать кешбэк.

Среди российских банков, изменивших программы лояльности не в пользу клиентов, оказались ВТБ, Сбербанк и Тинькофф.

ВТБ изменил свою программу «Мультибонус»: для новых клиентов закрыты опции «Сбережение», «Инвестиции», «Заёмщик», «Коллекция», «Путешествие», а действующие клиенты больше не смогут обменять мультибонусы на рубли.

Сбербанк снизил размер бонусов в программе «СберСпасибо». Все лето вместо 0,5% клиенты будут получать 0,3% от суммы покупки в большинстве категорий. Аналогично поступил и Тинькофф, снизив кешбэк с 1% до 0,5%.

Что касается торговых сетей, с мая начались проблемы в работе бонусных карт в супермаркетах ритейлера X5 Retail Group: «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик». Покупателям была недоступна информация о количестве баллов на бонусных картах и возможность их списания.

По данным АБН, причиной стал уход с российского рынка американской компании SAS, которая поставляла ритейлеру программное обеспечение. Сбой вынудил X5 Retail Group создать собственное ПО, но на процесс перехода потребуется время.

Бонусную программу изменила и торговая сеть «Магнит». Теперь покупатели могут оплатить бонусами только 50% стоимости товара, хотя раньше было 100%.

Кроме того, сбои наблюдаются в программе лояльности «РЖД Бонус». На сайте в данном разделе висит объявление о технических неполадках. Без бонусной программы остались и клиенты авиакомпании Smartavia.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в работе мобильного приложения «Тинькофф банк» произошел сбой.