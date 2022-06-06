Скульптура Венеры Коломенской вернулась в сквер Дровяного переулка

Скульптура Венеры Коломенской вернулась в сквер Дровяного переулка
Венера Коломенская вернулась в Дровяной переулок. Фото: скриншот видео "Соседи Коломна"

В Петербурге завершилась капитальная реставрация скульптуры Венеры Коломенской.

Обновленную скульптуру вернули на прежнее место в сквере Дровяного переулка, расположенного у дома 3-5. Об установке рассказали местные жители в ВК-сообществе «Соседи Коломна».

«С возвращением, дорогая Венера! Теперь у нее прекрасный букет», — пишут петербуржцы.

Скульптура Венеры Коломенской была на реставрации с начала прошлого лета. Произведение искусства обновляли под присмотром его автора, живописца и художника Бориса Семенова. Он посвятил скульптуру своей матери и назвал ее «Женщина блокады».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что конюшенное ведомство Петербурга отреставрируют по льготной программе «Рубль за метр». Торги на право аренды Конюшенного ведомства в Петербурге по программе «Рубль за метр» выиграла московская компания «Бахчасарай»

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