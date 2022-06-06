В Петербурге школьница случайно отравилась жаропонижающим

В Петербурге девочка-подросток переборщила с жаропонижающим лекарством и попала в больницу.

Как стало известно Gazeta.SPb, в ночь на 5 мая в детскую городскую больницу на скорой привезли 11-летнюю шестиклассницу, проживающую на улице Чуковского. Врачи диагностировали отравление ненаркотическими препаратами. Девочка в тяжелом состоянии.

Как оказалось, за несколько часов до госпитализации подросток почувствовала себя плохо и приняла горсть таблеток жаропонижающего препарата. Родителей дома не было.

Стражи порядка выяснили, что семья девочки на учете не состоит. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге годовалый мальчик облился чаем и попал в больницу с тяжелыми ожогами. Маленький ребенок опрокинул на себя чашку с горячим чаем, когда родители отвлеклись.