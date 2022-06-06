В Петербурге годовалый мальчик облился чаем и попал в больницу с тяжелыми ожогами

В детскую больницу в Петербурге попал годовалый мальчик с ожогами почти всего тела.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел накануне в 18:30 в квартире на улице Новоселов в Невском районе. Маленький мальчик опрокинул на себя чашку с горячим чаем, когда родители отвлеклись.

Ребенок получил тяжелые термические ожоги грудной клетки, живота, шеи, спины, левого плеча и щеки. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Больница сообщила о произошедшем в полицию. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Купчино во время скандала школьник ударил ножом отчима. К медикам он поступил с колото-резаным проникающим ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов, он в тяжелом состоянии. Правоохранители собираются возбудить уголовное дело.