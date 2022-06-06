Годовалая девочка утонула в пруду на даче в Ленобласти

В Приозерском районе следователи выясняют обстоятельства гибели маленькой девочки, захлебнувшейся в пруду.

Как стало известно Gazeta.SPb, годовалая девочка утонула накануне в 9:40 в пруду на территории частного дома в поселке Запорожье, который семья арендовала для отдыха. Малышка оказалась в воде, пока родителей не было рядом. Мать обратилась в службу «112» через полтора часа после инцидента.

Следственными органами возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Родители сейчас под подпиской о невыезде.

Девочка воспитывалась в многодетной семье из Петербурга. На учете в ПДН они не состоят.

Тело ребенка отправили в морг. Проводится проверка, все обстоятельства гибели устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге годовалый мальчик облился чаем и попал в больницу с тяжелыми ожогами.