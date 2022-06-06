Набитый пластиком «Троянский конь» появился в Петербурге ко Дню экологии

Набитый пластиком &#171;Троянский конь&#187; появился в Петербурге ко Дню экологии
"Троянский конь" из мусора появился во "Дворе гостинки". Фото: медиа "Новый Петербург"

В центре Петербурга появился арт-объект «Троянский конь», посвященный Дню экологии.

Набитый пластиком «Троянский конь» открыло медиа «Новый Петербург». Он появился в общественном пространстве «Двор Гостинки» и будет радовать петербуржцев и гостей города все лето.

Огромный арт-объект создали художники и декораторы из театра «Фигаро арт». Для изготовления «Коня» использовали более тонны металлических прутьев и две сотни разноцветных пластиковых тар. Мусор собирали в городских скверах и парках.

«Троянский конь» из мусора появился во «Дворе гостинки». Фото: медиа «Новый Петербург»

«Троянский конь» символизирует потребительское отношение человечества к природе и необратимые последствия для экологии планеты, которые принесет гиперпотребление.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что скульптура Венеры Коломенской вернулась в сквер Дровяного переулка.

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