Глава комтранса Кирилл Поляков выдвинут на пост вице-губернатора Петербурга

Глава комтранса Кирилл Поляков выдвинут на пост вице-губернатора Петербурга
Кирилла Полякова выдвинули на пост вице-губернатора Петербурга. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Главу комитета по транспорту Петербурга Кирилла Полякова выдвинули на должность вице-губернатора города.

Кандидатуру Полякова направили на согласование в Законодательное Собрание города. Его выдвинул губернатор Александр Беглов.

Как сообщили в Смольном, Кирилл Поляков будет отвечать за решение вопросов инвестиционной политики, городского транспорта, промышленной политики, развития бизнеса.

В обязанности будущего вице-губернатора будет входить координация и контроль работы комитетов по транспорту, инвестициям и промышленной политике.

Кирилл Поляков занимал должность председателя комитета по транспорту Петербурга с 20 мая 2020 года. Его выдвинули на должность вице-губернатора, с которой ушел Максим Соколов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывший вице-губернатор Петербурга Соколов официально возглавил «АвтоВАЗ».

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