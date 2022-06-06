Глава комтранса Кирилл Поляков выдвинут на пост вице-губернатора Петербурга

Главу комитета по транспорту Петербурга Кирилла Полякова выдвинули на должность вице-губернатора города.

Кандидатуру Полякова направили на согласование в Законодательное Собрание города. Его выдвинул губернатор Александр Беглов.

Как сообщили в Смольном, Кирилл Поляков будет отвечать за решение вопросов инвестиционной политики, городского транспорта, промышленной политики, развития бизнеса.

В обязанности будущего вице-губернатора будет входить координация и контроль работы комитетов по транспорту, инвестициям и промышленной политике.

Кирилл Поляков занимал должность председателя комитета по транспорту Петербурга с 20 мая 2020 года. Его выдвинули на должность вице-губернатора, с которой ушел Максим Соколов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывший вице-губернатор Петербурга Соколов официально возглавил «АвтоВАЗ».