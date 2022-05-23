Бывший вице-губернатор Петербурга Соколов официально возглавил «АвтоВАЗ»

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» официально объявил, что на пост президента компании назначен бывший вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Как сообщается 23 мая на сайте компании, Максим Соколов утвержден в должности президента АО «АвтоВАЗ». Соответствующее решение было единогласно принято основными акционерами — ФГУП «НАМИ» и госкорпорацией «Ростех».

По словам Соколова, главной задачей в текущей ситуации в условиях санкционного давления будет сохранение трудового коллектива и обеспечение его работой. Он отметил, что «АвтоВАЗ» намерен последовательно проводить импортозамещение.

«Важнейшей целью для нас является и скорейшее развитие базы поставщиков, в первую очередь – отечественных, значительное число которых расположено в Самарской области и Приволжском Федеральном округе», — заявил новый глава компании.

Максим Соколов работал вице-губернатором Петербурга с 20 декабря 2019 года. Он отвечал за решение вопросов инвестиционной политики, транспорта и туризма, промышленной политики, развития бизнеса и потребительского рынка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вице-губернатор Петербурга Максим Соколов покинул свой пост.