Выдача потребительских кредитов в РФ сократилась на 46%

За четыре месяца 2022 года в России резко снизился интерес к потребительским кредитам.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с января по апрель российские банки выдали потребительских кредитов на 740 миллиардов рублей, что более чем на 46% ниже, чем в начале прошлого года (1,37 триллиона рублей).

Больше всего потребительских кредитов взяли жители Москвы — 96,4 миллиарда рублей. Далее по объему выдачи кредитов идут Московская область (53,1 миллиарда рублей) и Петербург (37,5 миллиарда рублей).

Сильнее всего потребительское кредитование снизилось в ХМАО (минус 53,7%), Пермском крае (минус 51,3%) и Якутии (минус 51,1%).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что количество выпущенных кредитных карт в России поставило новый рекорд.