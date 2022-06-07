В Санкт-Петербурге за сутки скончалось еще 9 пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге за сутки скончалось еще 9 пациентов с COVID-19. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Санкт-Петербурге за сутки скончалось еще 9 пациентов с COVID-19. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

За сутки в Северной столице медики зарегистрировали смерти 9 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику в пятницу, 7 июня, предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 11 летальных исходов за сутки. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировали случаев смертей от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 910 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 379 657 человек, в том числе 73 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской Федерации создали специальную платформу, где студенты будут выявлять новые возможные мутации коронавирусной инфекции. Исследование будет проходить на основе данных о течении болезни у уже заразившихся жителей.