В Санкт-Петербурге за сутки скончалось еще 9 пациентов с COVID-19

За сутки в Северной столице медики зарегистрировали смерти 9 человек с положительным тестом на коронавирус.
Новую статистику в пятницу, 7 июня, предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.
Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 11 летальных исходов за сутки. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировали случаев смертей от ковида.
Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 910 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 379 657 человек, в том числе 73 за вчерашний день.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской Федерации создали специальную платформу, где студенты будут выявлять новые возможные мутации коронавирусной инфекции. Исследование будет проходить на основе данных о течении болезни у уже заразившихся жителей.