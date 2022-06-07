На Константина Заслонова нашли начавший гнить труп, накрытый одеялом

На Константина Заслонова нашли начавший гнить труп, накрытый одеялом
На Константина Заслонова нашли начавший гнить труп, накрытый одеялом. Фото: "Яндекс.Карты"

В понедельник днем, 6 июня около 13:39, в Центральном районе обнаружили тело, накрытое одеялом.

На место происшествия, которое находилось на улице Константина Заслонова у дома 20, сразу выехали сотрудники полиции. Как стало известно Gazeta.SPB, труп уже начал гнить, но распознать его еще было можно.

Так, удалось установить, что был обнаружен мертвый мужчина 30-40 лет с европейским типом лица, темными волосами, ростом около 175-180 см. Мужчина был одет в серую футболку и серые шорты, особых примет не имеет.

Внешних признаков насильственной смерти на теле правоохранители не выявили. В настоящий момент труп направлен в морг для установки точной причины смерти.

Все прочие детали сейчас устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что генеральный директор VK Владимир Габриелян трагически погиб во время экспедиции.

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