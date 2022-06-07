Япония решила ввести санкции против Россельхозбанка и Московского кредитного банка

Япония решила ввести санкции против Россельхозбанка и Московского кредитного банка
Япония решила ввести санкции против Россельхозбанка и Московского кредитного банка. Фото: unsplash

МИД Японии вводит санкции против двух российских банков и одного белорусского на фоне ситуации с Украиной.

Кроме введения дополнительных санкций в отношении России Япония расширяет запрет на экспорт товаров в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление японского министерства иностранных дел.

В рамках нового пакета санкций замораживаются активы Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции. Теперь проводить платежи и совершать сделки с ними будет возможно только при получении соответствующего разрешения от японских властей. Меры вступят в силу с 7 июля.

Также запрещается экспорт товаров, «способствующие укреплению промышленной инфраструктуры». Более точных сведений по этому вопросу пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в марте санкционный список Японии в отношении России был расширен, — тогда в него попали 25 жителей России и 81 организация, кроме того, был запрещен экспорт предметов роскоши.

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