В Красногвардейском районе пенсионер лишился почти 2,7 млн из-за неудачных инвестиций

В понедельник, 6 июня, в правоохранительные органы Красногвардейского района обратился пенсионер, который рассказал о своем неудачном опыте инвестиций и потере почти 2,7 млн.

Гражданин обратился в полицию днем, около 15:45. Как стало известно Gazeta.SPb, мужчина утверждал, что 28 августа 2021 года он начал инвестировать в фирму «Тор» по адресу улица Карла Фаберже, 8 под проценты, однако позже, с 28 мая 2022 года, выплаты процентов прекратились, и организация прекратила своё существование.

Изначально для инвестиций мужчина вложил 3 000 000 рублей. Общая сумма ущерба составила 2 685 000 рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Петербурга на улице Заманиловской злоумышленник вынесли из дома главврача около 5,5 млн.