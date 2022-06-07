Американская IBM решила приостановить все операции в России

Американская IBM решила приостановить все операции в России
Американская IBM решила приостановить все операции в России. Фото: Pexels

Компания IBM, которая занимается производством аппаратного и программного обеспечения, решила временно остановить всех операции на территории Российской Федерации.

О соответствующем решении заявил гендиректор американской компании Арвинд Кришн. РИА Новости приводит цитату, где гендиректор заявил о приостановке всех операций в России на фоне ситуации с Украиной.

При попытке войти на сайт IBM вылезает информация следующего содержания: «К этому контенту больше нет доступа».

В официальном заявлении Арвинд Кришн также рассказал о мерах по поддержке украинских сотрудников. В компании отметили, что безопасность и защита сотрудников IBM и их семей во всех областях, затронутых кризисом, остается главным приоритетом.

О приостановке своей коммерческой активности в России IBM сообщили еще 8 марта.

IBM программное обеспечение Россия украина


 

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