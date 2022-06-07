Во Всеволожском районе пенсионерка потеряла почти 5 млн в попытке получения компенсации

Во Всеволожском районе пенсионерка потеряла почти 5 млн в попытке получения компенсации. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Во Всеволожском районе пенсионерка потеряла почти 5 млн в попытке получения компенсации. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В попытках получить компенсацию от мошенников 82-летняя пенсионерка из поселка Кузьмоловский потеряла почти 5 млн за год.

Вчера, 6 июня, пожилая женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что ее средства забрали мошенники. Как стало известно Gazeta.SPB, пенсионерка с 2019 по 2020 год переводила деньги подозрительным лицам, представлявшимся сотрудниками МВД и «Почта-банка».

Лжесотрудники утверждали, что женщине положена компенсация за приобретённый у мошенников в 2014 году медицинский прибор, но для её получения необходимо оплатить страховку. Так в период с 2019 по 2020 год пенсионерка и перевела на указанные неизвестными счета 4 495 400 рублей.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера в правоохранительные органы Красногвардейского района обратился пенсионер, который рассказал о своем неудачном опыте инвестиций и потере почти 2,7 млн.