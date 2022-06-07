В следующем учебном году на пятидневку перейдут более 85% школьников Петербурга

В следующем учебном году на пятидневку перейдут более 85% школьников Петербурга. Фото: Baltphoto

В следующем учебном году на пятидневку перейдут более 85% школьников Петербурга. Фото: Baltphoto

С первого сентября более 85% петербургских школьников начнут учиться по пятидневке.

На заседании правительства председатель Комитета по образованию Наталия Путиловская рассказала, что следующий учебный год начнется для большинства учащихся школ с пятидневки. Об этом сообщает «78.ru».

Путиловская рассказала, что в прошлом году по 5 дней в неделю учился 81% детей, в большей степени начальная и средняя школы, сейчас же, начиная с 1 сентября этого года, так обучаться будут 85% школьников, то есть 484 тысячи человек.

Также отмечается, что всех 688 тысяч детей на 5 дней перевести н получится, так как, например, в лицеях и гимназии план не помещается в пятидневную неделю. Всего 249 школ останутся для старшеклассников по 6 дней.

Сейчас в городе 688 образовательных учреждений и 55 тысяч учеников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для петербургских школьников на летние каникулы подготовили специальные образовательные онлайн-курсы.