В Петербург 8 июня за потеплением до 23 градусов придет гроза

В Петербург 8 июня за потеплением до 23 градусов придет гроза. Фото: Pexels

В Петербург 8 июня за потеплением до 23 градусов придет гроза. Фото: Pexels

Среда в городе сегодня — затишье перед бурей. После самых теплых за этот год температур придут дожди с грозой.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 8 июня Северная столица к вечеру окажется во власти дождей и гроз. Город стоит на пути теплого фронта.

Таким образом, скажется влияние и прохождением тёплого атмосферного фронта с запада: со временем небо затянут плотные облака, и во второй половине дня пройдут дожди, местами с грозами.

В течение дня температура воздуха составит от 21 до 23 градусов, по области эти значения достигнут 20-25 градусов тепла. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Завтра, по прогнозу синоптика, посвежеет, дожди постепенно прекратятся.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Главном управлении МЧС России по городу Санкт-Петербургу жителей и гостей города предупредили о природном явлении, которое ожидается уже в среду.