Петербуржцев предупредили о грозе, которая может разразиться в среду

Петербуржцев предупредили о грозе, которая может разразиться в среду. Фото: unsplash.

Петербуржцев предупредили о грозе, которая может разразиться в среду. Фото: unsplash.

Завтра, 8 июня, в Северной столице местами ожидается гроза.

В Главном управлении МЧС России по городу Санкт-Петербургу жителей и гостей города предупредили о природном явлении, которое ожидается уже в среду.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», местами в городе разразиться гроза. Кроме того, днем пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха достигнет от +21 до +23 градусов. Среда, действительно, выдастся жаркой, но не особо солнечной.

Ветер ночью переменный слабый, но днем изменится на южный, юго-восточный умеренный. Атмосферное давление постепенно будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россиянам пообещали теплое лето с безветренной погодой и умеренной влажностью. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в текущем году лето может стать «медовым».