«Затишье перед бурей»: с 8 на 9 июня гроза в Петербурге приведет к «желтому» уровню опасности

В Северной столице к вечеру местами разразиться гроза. Жителей и гостей города прося проявлять осторожность и учитывать изменение погодных условий.
Первая половина дня 8 июня пройдет достаточно легко: столбик термометра будет достигать 20-23 градусов. Однако уже с 20 часов 8 июня до 6 часов 9 июня, по данным Росгидрометцентра, ситуация в городе изменится. В этот период ожидаются дожди и грозы, а специалисты предупреждают о повышенном, «желтом» уровне опасности.
«Желтый» является вторым уровнем, означающим потенциально опасную погоду. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий правительство Петербурга просит водителей и пешеходов проявлять особую осторожность. В указанный опасный период не рекомендуется пользоваться автотранспортом, чтобы предотвратить риск возникновения ДТП.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня после самых теплых за этот год температур придут дожди с грозой.