«Затишье перед бурей»: с 8 на 9 июня гроза в Петербурге приведет к «желтому» уровню опасности

&#171;Затишье перед бурей&#187;: с 8 на 9 июня гроза в Петербурге приведет к &#171;желтому&#187; уровню опасности
С 8 на 9 июня гроза в Петербурге приведет к "желтому" уровню опасности. Фото: Pexels

В Северной столице к вечеру местами разразиться гроза. Жителей и гостей города прося проявлять осторожность и учитывать изменение погодных условий.

Первая половина дня 8 июня пройдет достаточно легко: столбик термометра будет достигать 20-23 градусов. Однако уже с 20 часов 8 июня до 6 часов 9 июня, по данным Росгидрометцентра, ситуация в городе изменится. В этот период ожидаются дожди и грозы, а специалисты предупреждают о повышенном, «желтом» уровне опасности.

«Желтый» является вторым уровнем, означающим потенциально опасную погоду. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий правительство Петербурга просит водителей и пешеходов проявлять особую осторожность. В указанный опасный период не рекомендуется пользоваться автотранспортом, чтобы предотвратить риск возникновения ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня после самых теплых за этот год температур придут дожди с грозой.

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