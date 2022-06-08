Северная столица по суточной заболеваемости COVID-19 остается на втором месте

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться пациентами. Врачи за прошедшие сутки выявили в городе 223 новых случая коронавируса.

Госпитализировано 223 человек, выздоровели – 336, умерли – 10. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 531 614 местных жителя, вылечились —1 495 111 человек, а общее число жертв достигло 33 920. Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 290 человек. На третьем месте Московская область — 202 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России появилась специальная платформа, где студенты будут выявлять новые возможные мутации коронавирусной инфекции. Исследование будет проходить на основе данных о течении болезни у уже заразившихся граждан.