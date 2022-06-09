Петербург опустился на третью строчку по заражениям COVID-19 за сутки

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться пациентами. Врачи за прошедшие сутки выявили в городе 212 новых случаев коронавируса. В этот раз город упал на третье место по суточным заражениям.

Госпитализировано 212 человек, выздоровели – 257, умерли – 11. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 531 826 местных жителя, вылечились — 1 495 368 человек, а общее число жертв достигло 33 931. Об этом сегодня, 9 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 3 место. Первой в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 229 человек. На третьем месте, отставая на пару человек, оказалась Москва — 226 новых ковид-пациентов за сутки.

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