В Петербурге задержали отца, подозреваемого в жестоком избиении своего 12-летнего сына

В Петербурге задержали отца, подозреваемого в жестоком избиении своего 12-летнего сына. Фото: pexels

В Петербурге задержали отца, подозреваемого в жестоком избиении своего 12-летнего сына. Фото: pexels

В Колпина задержали мужчину, который подозревается в истязании своего ребенка. Мальчик попал в больницу 25 апреля.

Спустя более двух месяцев по делу об истязании ребенка удалось задержать подозреваемого 36-летнего мужчину. Как стало известно Gazeta.SPB, отца пострадавшего ребенка задержали в тот же день, когда было возбуждено уголовное дело, 8 июня.

Известно, что пятиклассник в состоянии средней тяжести поступил в ДГБ №1 из своей квартиры на улице Пролетарская. У ребенка диагностировали СГМ, множественные ушибы груди, живота, конечностей и ушиб почек. Мальчик лежал на отделении интенсивной терапии. По словам пострадавшего, телесные повреждения ему причинил отец.

В настоящий момент задержанный неработающий мужчина находится в ИВС. До этого мужчина уже был осужден за дело с наркотиками, в настоящий момент под административным надзором не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 7 на 8 июня правоохранительные органы задержали петербурженку, которая находилась в федеральном розыске по подозрению в нанесении побоев своей дочери 2016 года рождения вплоть до 1 апреля 2021 года.