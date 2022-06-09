Путин сравнил участь современной России со временем Петра I

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас на долю России выпало «укреплять и возвращать», подобно тому, как это делал Петр I с Петербургом.

Глава государства сравнил настоящее время с прошлым. Он подчеркнул, что все поставленные задачи будут достигнуты, если Россия будет исходить из базовых ценностей. Об этом пишут РИА Новости.

«Судя по всему, на нашу долю выпало возвращать и укреплять, и если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», — заверил президент РФ.

Путин напомнил, что перед Петром Великим стояла задача защитить и укрепить территории. Российский император в свое время заложил Санкт-Петербург, но никто в странах Европы не признавал данную территорию российской. Путин заметил, что тогда ее признавали Швецией.

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