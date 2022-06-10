Памятник Петру I открыли у петербургского небоскреба «Лахта Центр»

Памятник Петру I открыли у петербургского небоскреба &#171;Лахта Центр&#187;
Памятник Петру Первому открыли у "Лахта Центра". Фото: Смольный

В Петербурге открыли новый памятник императору Петру I. Открытие монумента приурочили к 350-летию со дня рождения правителя.

Как сообщили в Смольном, памятник «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты» появился на северном берегу Лахтинской гавани у небоскреба «Лахта Центр». Его высота 7 метров.

Памятник Петру Первому открыли у «Лахта Центра». Фото: Смольный

Памятник создали по мотивам легенды о причине смерти российского императора. Историки утверждают, что 5 ноября 1724 царь обнаружил у Лахты севшее на мель небольшое судно с людьми и бросился в воду, чтобы их спасти. Из-за ледяной воды император простудился и заболел.

Памятник Петру Первому открыли у «Лахта Центра». Фото: Смольный

На монументе царя изобразили выходящим из воды и поддерживающим двух обессиливших матросов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что биолог рассказал, что к юбилею Петра I в Ленобласти зацвела «Царская ягода».

лахта центр новости СПб памятник петр первый


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Станцию метро «Чернышевская» на год закроют на реконструкцию
Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода на праздниках
Министр здравоохранения Индии примет участие в ПМЭФ-2022
Бизнес сможет через «Госуслуги» жаловаться на нарушения моратория ...
Hyundai заморозил проект реконструкции завода в Петербурге за 36 млрд
В России за сутки коронавирусом заразились 3 678 человек
В Ленобласти за сутки выявили 39 случаев коронавируса
Петербург сохраняет 3 место в России по заболеваемости коронавирусом за сутки