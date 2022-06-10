Памятник Петру I открыли у петербургского небоскреба «Лахта Центр»

В Петербурге открыли новый памятник императору Петру I. Открытие монумента приурочили к 350-летию со дня рождения правителя.

Как сообщили в Смольном, памятник «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты» появился на северном берегу Лахтинской гавани у небоскреба «Лахта Центр». Его высота 7 метров.

Памятник создали по мотивам легенды о причине смерти российского императора. Историки утверждают, что 5 ноября 1724 царь обнаружил у Лахты севшее на мель небольшое судно с людьми и бросился в воду, чтобы их спасти. Из-за ледяной воды император простудился и заболел.

На монументе царя изобразили выходящим из воды и поддерживающим двух обессиливших матросов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что биолог рассказал, что к юбилею Петра I в Ленобласти зацвела «Царская ягода».