Министр здравоохранения Индии примет участие в ПМЭФ-2022

Министр здравоохранения Индии примет участие в ПМЭФ-2022
ПМЭФ-2022 пройдет с 15 по 18 июня в Петербурге. Фото: ПМЭФ

Делегация Индии приедет в Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Участие в форуме примет министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в индийском правительстве.

По данным ТАСС, делегация государства рассчитывает на участие в ПМЭФ на министерском уровне, заявили в посольстве Индии в Москве.

Юбилейный экономический форум-2022 в Санкт-Петербурге пройдет с 15 по 18 июня 2022 года. Свое участие в мероприятии подтвердили представители более 90 стран, в том числе Китая, США, Италии, Великобритании, Германии, Франции и других. Кроме того, на форуме будут представители свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что участники ПМЭФ попросили скрыть их данные из-за опасения санкций.

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