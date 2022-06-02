Участники ПМЭФ попросили скрыть их данные из-за опасения санкций

ПМЭФ-2022 пройдет с 15 по 18 июня в Петербурге. Фото: ПМЭФ

ПМЭФ-2022 пройдет с 15 по 18 июня в Петербурге. Фото: ПМЭФ

Ряд участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) обратились к организаторам с просьбой скрыть их место работы, чтобы не попасть под санкции.

По данным РБК, некоторые участники просят не указывать их место работы и должности на бейджах, поскольку опасаются, что их могут включить в санкционные списки за участие в форуме.

Источники утверждают, что в некоторых случаях гости даже просили оставить их личные карточки пустыми. Однако организаторы эти сведения опровергли и объяснили, что бейдж является идентификационным документом, поэтому данные там все-таки должны быть.

Юбилейный экономический форум-2022 в Санкт-Петербурге пройдет с 15 по 18 июня. Участие в форуме уже подтвердили свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Владимир Путин выступит на планерной сессии ПМЭФ-2022 17 июня.