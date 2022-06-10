Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода на праздниках

Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода на праздниках
В Петербурге на праздниках ожидается дождливая погода. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов пообещал жителям города теплую, но дождливую погоду на предстоящих праздниках.

Специалист предупредил петербуржцев, что зонтики в ближайшие три выходных дня петербуржцам точно пригодятся. Ожидаются кратковременные дожди, которые пройдут в дневные часы. Но 12 и 13 июня к небольшим осадкам могут присоединиться ливни и грозы.

Несмотря на дожди, горожанам повезет с теплом. Особенно высоко температура воздуха поднимется в субботу, 11 июня, — до плюс 24 градусов. К понедельнику будет чуть прохладнее, но тоже плюс 20-22 градуса.

«Ветра сильного в эти дни нет, так что довольно комфортно будет. А с дождями, так это кому как повезет», — заключил Колесов.

В связи с празднованием Дня России 12 июня россияне получат три выходных подряд. Рабочая неделя начнется только со вторника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев в пятницу ожидает облачная с прояснениями погода и плюс 22.

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