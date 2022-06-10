В Крыме загрузка отелей в начале сезона упала на 46%

Крымские отели в этом туристическом сезоны столкнулись с проблемами с загрузкой. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Крымские отели в этом туристическом сезоны столкнулись с проблемами с загрузкой. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сезон на крымских курортах стартовал с резкого падения потока туристов. Спрос на отдых упал почти вдвое.

Глава комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский сообщил, что загрузка отелей в Крыму в начале июня оказалась на 46% ниже прошлогоднего уровня. По его словам, это связано с отсутствием авиасообщения с Симферополем. Об этом пишет «Интерфакс».

С низким спросом на отдых также столкнулись отели Анапы (-31%), Геленджика (-12%) и Туапсе (12%). При этом в Сочи, где продолжает работать аэропорт, загрузка осталась на прошлогоднем уровне.

Уманский отметил, что ситуация со спросом на курортах Крыма и Краснодарского края должна улучшиться. Для привлечения туристов отели снижают цены на жилье в среднем на 15%. Кроме того, власти Крыма организовали отсрочку летних дорожных работ на федеральных трассах, чтобы обеспечить свободный проезд туристам на автомобилях. Также отменена оплата парковки на курортных стоянках.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за майские праздники в Петербурге туристы потратили около 18 млрд рублей.