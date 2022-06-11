В Петербурге за сутки скончалось еще 12 человек с коронавирусом

В Петербурге за сутки скончалось еще 12 человек с коронавирусом. Фото: pexels

В Петербурге за сутки скончалось еще 12 человек с коронавирусом. Фото: pexels

За сутки в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 12 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику в пятницу, 11 июня, предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 15 летальных исходов за сутки. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировали случаев смертей от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 953 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 379 955 человек, в том числе 72 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса еще не покинула россиян. Уровень заболеваемости инфекцией вновь поднялся на высокий уровень.