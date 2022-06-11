В Петербурге за сутки скончалось еще 12 человек с коронавирусом

В Петербурге за сутки скончалось еще 12 человек с коронавирусом
В Петербурге за сутки скончалось еще 12 человек с коронавирусом. Фото: pexels

За сутки в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 12 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику в пятницу, 11 июня, предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 15 летальных исходов за сутки. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировали случаев смертей от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 953 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 379 955 человек, в том числе 72 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса еще не покинула россиян. Уровень заболеваемости инфекцией вновь поднялся на высокий уровень.

коронавирус новости СПб оперштаб статистика


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге к осени прогнозируется закрытие части аптек
В Петербурге ищут мужчину, угрожавшего пистолетом сотрудникам общепита на Бадаева
Врач-диетолог дала советы по выбору лучшей курицы в магазине
У Полюстровского парка в Петербурге неизвестный открыл стрельбу
Доктор рассказала о пользе вакцинации в борьбе с герпесом III типа
У Троицкого моста каршеринг влетел в людей и скинул девушку в Неву
В Ленинградской области суточная заболеваемость коронавирусом составила 43 ...
Петербург остается на 3 месте по количеству заболевших COVID-19 ...