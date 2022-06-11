Петербург остается на 3 месте по количеству заболевших COVID-19 петербуржцев в течение дня

Петербург остается на 3 месте по количеству заболевших COVID-19 петербуржцев в течение дня
Петербург остается на 3 месте по количеству заболевших COVID-19 петербуржцев в течение дня. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться пациентами. Врачи за прошедшие сутки выявили в городе 214 новых случаев коронавируса. В этот раз город упал на третье место по суточным заражениям.

Госпитализировано 214 человек, выздоровели – 226 умерли – 12. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 532 257 местных жителя, вылечились — 1 495 832 человека, а общее число жертв достигло 33 953. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 3 место. Первой в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 231 человека. На втором месте, отставая на несколько человек, оказалась Москва — 220 новых ковид-пациентов за сутки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса еще не покинула россиян. Уровень заболеваемости инфекцией вновь поднялся на высокий уровень.

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