В Ленинградской области суточная заболеваемость коронавирусом составила 43 человека

В Ленинградской области суточная заболеваемость коронавирусом составила 43 человека
В Ленинградской области суточная заболеваемость коронавирусом составила 43 человека. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 11 июня, привели в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразилось 188 212 местных жителей. Всего выздоровели 183 958 пациентов, в том числе 45 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 487.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 3 место. Первой в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 231 человека. На втором месте Москва — 220 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса еще не покинула россиян. Уровень заболеваемости инфекцией вновь поднялся на высокий уровень.

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