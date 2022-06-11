У Полюстровского парка в Петербурге неизвестный открыл стрельбу

Поздно вечером 10 июня, в экстренные службы поступило сообщение от 42-летнего гражданина, который сообщил о стрельбе недалеко от Полюстровского парка, на улице Апрельской.

В 23:25 на проспекте Металлистов у дома 78 «по горячим следам» удалось задержать подозреваемого. Как стало известно Gazeta.SPB, им оказался 60-летний мужчина, который, предположительно произвел выстрел в сторону заявителя из газового пистолета.

Подозреваемый был задержан и помещен в СПСЗЛ, в отношении него составлен административный протокол. У мужчины изъяли аэрозольное устройство «Оберег» и аэрозольный баллончик.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gaeta.spb.ru писала, что на Маршала Казакова мужчина получил ножевое равнение от неизвестного, после чего был госпитализирован с тяжелыми травмами.