В Красносельском районе ищут неизвестного, ударившего петербуржца ножом в грудь

На улице Маршала Казакова мужчина получил ножевое равнение от неизвестного, после чего был госпитализирован с тяжелыми травмами.

В ночь с 9 на 10 июня в правоохранительные органы Красносельского района поступило сообщение из медицинской организации, что у дома 68, корпус 1 по Маршала Казакова ножевое ранение. Как стало известно Gazeta.SPB, пострадал мужчина 32 лет.

Было установлено, что 10 июня в 00:40 гражданин получил удар ножом от неизвестного на улице Маршала Казакова, при этом сам петербуржец проживает на Гатчинском шоссе. Больше деталей узнать пока не удалось.

В результате у пострадавшего диагностировали проникающую колото-резанную рану грудной клетки и брюшной полости слева. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

С места преступления изъяли следы пальцев рук и мобильный телефон.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пассажиры трамвая №36 Красносельского района заметили у своего попутчика пистолет. Они сообщили об этом водителю, который остановил трамвай на перекрестке улицы Десантников и Ленинского проспекта.