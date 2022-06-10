В трамвае на Десантников задержали молодого человека с пистолетом

В трамвае на Десантников задержали молодого человека с пистолетом
Пассажира с пистолетом задержали росгвардейцы. Фото: УВО ВНГ РФ по г. СПб

Юный пассажир с пистолетом напугал пассажиров трамвая в Красносельском районе. Росгвардейцы увезли его в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба УВО ВНГ по городу, накануне вечером пассажиры трамвая №36 заметили у своего попутчика пистолет. Они сообщили об этом водителю, который остановил трамвай на перекрестке улицы Десантников и Ленинского проспекта.

Прибывшие сотрудники Росгвардии досмотрели пассажира и нашли у него пневматический пистолет. Юношу забрали в отдел полиции для выяснения обстоятельств и установления личности.

Из пассажиров никто не пострадал. После инцидента трамвай поехал дальше по маршруту.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из церкви в Петербурге госпитализировали мужчину с простреленной головой. Он выжил, но серьезно пострадал.

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