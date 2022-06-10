Из церкви в Петербурге госпитализировали мужчину с простреленной головой

Стрельба произошла в храме на Пискаревском проспекте. Фото: google.maps

Стрельба произошла в храме на Пискаревском проспекте. Фото: google.maps

После стрельбы в храме на Пискаревском проспекте госпитализировали мужчину.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 18 часов в службу «112» позвонил сторож храма Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенной на Пискаревском проспекте, 41. Он сообщил о стрельбе и попросил направить в церковь скорую помощь и правоохранителей.

Прибывшие к месту росгвардейцы обнаружили в храме мужчину с простреленной головой. Рядом с ним лежал травматический пистолет. Он выжил, но серьезно пострадал. Другие прихожане и церковнослужители травм не получили.

К медикам Елизаветинской больницы 30-летнего петербуржца доставили с огнестрельным ранением головы. Он в состоянии средней тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, разбудившего соседей стрельбой из пистолета.