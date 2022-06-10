В Петербурге задержали мужчину, разбудившего соседей стрельбой из пистолета

Хулиган устроил стрельбу в квартире на улице Лени Голикова. Фото: google.maps

Хулиган устроил стрельбу в квартире на улице Лени Голикова. Фото: google.maps

Мужчина открыл стрельбу из пистолета в съемной квартире в Кировском районе. После доноса соседей он стал фигурантом уголовного дела.

Как стало известно Gazeta.SPb, стрельба раздалась накануне в 5:30 в доме на улице Лени Голикова, 25. Полицию вызвали соседи.

Прибывшие правоохранители выяснили, что стрелял 31-летний гражданин Белоруссии. У него нашли пистолет чехословацкого производства, четыре гильзы и пакетик с 82 патронами. Выстрелил он четыре раза из хулиганских побуждений. Никто не пострадал.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, хранении оружия и боеприпасов.

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