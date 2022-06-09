Пенсионерку из Тосно подозревают в избиении до смерти пришедшей к ней в гости знакомой

Пенсионерку из Тосно подозревают в избиении до смерти пришедшей к ней в гости знакомой. Фото: Pxhere

Пенсионерку из Тосно подозревают в избиении до смерти пришедшей к ней в гости знакомой. Фото: Pxhere

Конфликт между женщинами произошел 3 июня, в результате одна из них скончалась при госпитализации.

В городе Тосно, на улице Песочная, 46 семидесятилетняя погибшая находилась в гостях у знакомой 83-летней женщины. Как стало известно Gazeta.SPB, ее и подозревают в нанесении травм, из-за которых в последствии женщина скончалась.

У погибшей диагностировали ЗЧМТ, ушиб головного мозга и множественные открытые переломы костей лица. Известно, что конфликт между женщинами возник во время распития спиртных напитков. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее за собой по неосторожности смерть».

Подозреваемую задержали вчера, 8 июня, в своей квартире. Пока женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Все прочие детали и обстоятельства произошедшего полиции предстоит выяснить.

Ранее gazeta. spb.ru писала, что в Сестрорецке две женщины что-то не поделили, в результате чего развязалась драка с участием ножей. В результате обе знакомые в тяжелом состоянии оказались в больнице.