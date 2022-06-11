На Коллонтай семиклассник попытался изнасиловать двух девочек 8 и 6 лет

На Коллонтай семиклассник попытался изнасиловать двух девочек 8 и 6 лет. Фото: Pxhere

На Коллонтай семиклассник попытался изнасиловать двух девочек 8 и 6 лет. Фото: Pxhere

В Невском районе две несовершеннолетние девочки стали жертвами 14-летнего ребенка. Мальчик попытался изнасиловать двух девочек 8 и 6 лет.

Все произошло на улице Коллонтай в период с 6 до 9 часов вечера. Четырнадцатилетний учащийся школы-интерната совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних сестер, после чего скрылся. Как стало известно Gazeta.SPB, девочки находились на детской площадке.

В полицию обратилась мама потерпевших девочек около 22:02. Личность подростка установлена, пока ему избрана подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Девочек госпитализировали в больницу с тупыми травмами наружных половых органов. После оказания медицинской помощи они были направлены на амбулаторное лечение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице возбуждено дело после травмирования 5-летней девочки в детском саду в Калининском районе.