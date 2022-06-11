В Петербурге образовался затор из желающих выбраться за город

Хорошая погода и длинные выходные — отличный повод и возможность отправиться на дачу. Вот только, похоже, что так подумали многие, и на выездах из города образовались серьезные пробки.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки, в настоящее время загруженность дорог в Санкт-Петербурге составляет 5 баллов. Сегодня красным пестрят окраины города, при этом выяснилось, что ремонтные работы или аварии не стали первостепенной причиной сложившейся ситуации.

Разогнаться на ЗСД явно не удастся. В районе Юнтоловского заказника перед развязкой с КАД жёлто-красном отмечено почти семь километров.

А вот на участке от Мурино до Бугров ДТП встречается на каждом шагу. Весь путь буквально светится багровым. До Нового Девяткино ситуация не лучше. Сложно передвигаться от метро «Проспект Просвещения».

В центре города сегодня тоже не особо свободно. Здесь много ремонтных работ и перекрытий. Общая ситуация с пробками на ближайшие часы обещает несколько улучшиться только к 17:00. До этого загруженность будет оставаться на 4 баллах. Однако, касательно окраин Петербурга можно сделать предположение, что они более менее разгрузятся только к сегодняшнему вечеру.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов пообещал горожанам теплую, но дождливую погоду на предстоящих праздниках.