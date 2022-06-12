Петербуржцу во время драки отрезали мышцу на Софийской улице

Петербуржцу во время драки отрезали мышцу на Софийской улице
Мужчину ранили рядом с домом на Софийской улице, 21/2. Фото: google.maps

Полиция задержала петербуржца, который «розочкой» отрезал мышцу мужчине.

Как стало известно Gazeta.SPb, в субботу ночью от очевидца в службу «112» поступило сообщение об окровавленном мужчине рядом с домом №21/2 по Софийской улице. Со слов обратившегося, у пострадавшего была отрезана мышца.

Бригада скорой помощи госпитализировала 33-летнего мужчину, у которого были резаные раны обеих плеч, геморрагический шок первой степени и алкогольная интоксикация. Из-за тяжелого состояния опросить его не получилось.

Правоохранители выяснили, что пострадавший получил ранения от неизвестного, который во время конфликта набросился на него с разбитой бутылкой.

Вечером 11 июня подозреваемого нашли. Им оказался 33-летний безработный местный жители. В отделе полиции на него составили протокол о мелком хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что одного человека зарезали и одного ранили на территории «Севкабеля».

мышца новости СПб пострадавший софийская улица


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Туристическая поездка в Петербург в этом году подорожала на 13%
Экономист Гимпельсон: россиян ждет падение доходов на фоне санкций
Новый владелец McDonald’s в России заявил, что купил бизнес за ...
«Лахта Центр» окрасится в цвета триколора в честь Дня России
Диетолог Королева: кетодиета грозит развитием заболеваний сердца и камней в ...
Фестиваль духовых оркестров пройдет 12 июня в Петропавловской крепости
После взрыва газа в Русско-Высоцком возбуждено два уголовных дела
Пять обновленных ресторанов McDonald’s откроются в Петербурге 13 июня