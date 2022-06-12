Петербуржцу во время драки отрезали мышцу на Софийской улице

Мужчину ранили рядом с домом на Софийской улице, 21/2. Фото: google.maps

Мужчину ранили рядом с домом на Софийской улице, 21/2. Фото: google.maps

Полиция задержала петербуржца, который «розочкой» отрезал мышцу мужчине.

Как стало известно Gazeta.SPb, в субботу ночью от очевидца в службу «112» поступило сообщение об окровавленном мужчине рядом с домом №21/2 по Софийской улице. Со слов обратившегося, у пострадавшего была отрезана мышца.

Бригада скорой помощи госпитализировала 33-летнего мужчину, у которого были резаные раны обеих плеч, геморрагический шок первой степени и алкогольная интоксикация. Из-за тяжелого состояния опросить его не получилось.

Правоохранители выяснили, что пострадавший получил ранения от неизвестного, который во время конфликта набросился на него с разбитой бутылкой.

Вечером 11 июня подозреваемого нашли. Им оказался 33-летний безработный местный жители. В отделе полиции на него составили протокол о мелком хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что одного человека зарезали и одного ранили на территории «Севкабеля».