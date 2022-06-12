Насильник со звездой на груди ограбил школьницу на Лиговском проспекте

В Петербурге разыскивают неизвестного насильника, который приставал к школьнице и ограбил ее на Лиговском проспекте.

Как стало известно Gazeta.SPb, с заявлением о грабеже и сексуальном насилием над 14-летней в полицию обратился ее отец. По его словам, кто-то затащил его дочь в парадную на Лиговском проспекте, там совершил насильственные действия сексуального характера, а после отобрал ее сумку и скрылся. В сумке были смартфон, 3000 рублей, ключи, косметичка и книги.

Девочка запомнила приметы насильника: на вид ему около 35 лет, рост 185 сантиметров, на руках татуировки, а на груди слева татуировка в виде звезды.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверку проводят следственные органы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что буйный пациент избил фельдшера и разбил карету скорой помощи на 8-й Советской.