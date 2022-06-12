Путин не будет проводить встречу с иностранными бизнесменами на ПМЭФ

Путин не будет проводить встречи с зарубежными предпринимателями на ПМЭФ. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ

Путин не будет проводить встречи с зарубежными предпринимателями на ПМЭФ. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить встречи с главами иностранных компаний на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в этом году в планы Путина не входит проведение традиционной встречи с руководством зарубежных компаний и международными инвесторами.

При этом представитель Кремля не исключил, что на форуме пройдут какие-то отдельные встречи президента с предпринимателями или группами предпринимателей.

«А таких встреч, как правило, у Путина много бывает на полях форума», — цитирует Пескова ТАСС.

Президент традиционно пользуется площадкой ПМЭФ для обсуждения с зарубежными бизнесменами их актуальных проблем. Такие встречи обычно проходят в закрытом режиме. В прошлом году из-за ограничений по COVID-19 встречу пришлось провести в онлайн-формате.

Юбилейный экономический форум-2022 в Санкт-Петербурге пройдет с 15 по 18 июня 2022 года. Тема форума в этом году: «Новый мир — новые возможности». Свое участие в мероприятии подтвердили представители более 90 стран и представители свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пленарное заседание ПМЭФ с участием президента РФ пройдет 17 июня.