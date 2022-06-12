На стройке в Мурино нашли труп мигранта с пробитой головой

В Мурино следственные органы выясняют обстоятельства гибели гражданина Узбекистана, тело которого нашли на стройке.

Как стало известно Gazeta.SPb, в ночь на 11 июня специалист по безопасности компании-застройщика, строящей дом на Ручьевском проспекте, 4/32, вызвал медиков и правоохранителей. Он сообщил, что нашел тело мужчины с пробитой головой.

Прибывшая следственно-оперативная группа выяснила, что это 29-летний гражданин Узбекистана. Он прибыл в Петербург в прошлом августе с целью работы.

Труп направили в морг для установления причины смерти. В обстоятельствах гибели мигранта разбираются следователи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец убил жену ударом деревянного бруска по голове в Ленобласти. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве.