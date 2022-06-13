В Петербурге 13 июня ожидаются грозы и +23 градуса

В Петербурге 13 июня ожидаются грозы и +23 градуса
В Петербурге пройдут короткие дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Погода в Северной столице перешла под контроль обширного циклона. Прогнозируются дожди, но температура будет выше нормы.

Как сообщил ведущий синоптик метеоцентра «Фобос» Михаил Леус, за погоду в понедельник, 13 июня, отвечает периферия обширного циклона, центр которого вышел на север Скандинавии. На город надвигаются короткие дожди и грозы.

В разгар дня воздух прогреется до +21…+23 градусов, а в Ленобласти температура составит от +19 до +24 градусов. Западный ветер 3-8 м/с при грозе станет порывистым. Атмосферное давление почти не изменится и составит 757 мм рт.ст., что ниже нормы.

Во вторник вторая половина дня будет дождливой, а температура начнет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лето в Петербурге за 30 лет стало длиннее на неделю.

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