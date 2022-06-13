Губернатор Ленобласти обсудил с главой ДНР помощь Енакиево

Глава ДНР поблагодарил представителей 47 региона за проделанную работу и поддержку. Фото: администрация Ленобласти

Глава ДНР поблагодарил представителей 47 региона за проделанную работу и поддержку. Фото: администрация Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе рабочего визита на Донбасс встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», глава Ленобласти обсудил с Пушилиным возможности помощи, необходимой для восстановления подшефного города Енакиево. Глава ДНР поблагодарил представителей 47 региона за проделанную работу и поддержку.

«Главное, что ваши слова не расходятся с делом и люди уже видят и чувствуют поддержку Ленинградской области», — отметил глава ДНР.

На встрече Дрозденко указал на важность интеграции социальных программ ДНР и России. Он также отметил символичность того, что соглашение о сотрудничестве Ленобласти и Енакиево было подписано в День России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дрозденко пообещал жителям Енакиево, что Ленобласть приложит все усилия для восстановления города.