Дрозденко пообещал жителям Енакиево, что Ленобласть приложит все усилия для восстановления города

Дрозденко пообещал, что на восстановление Енакиево направят все силы. Фото: администрация Ленобласти

Дрозденко пообещал, что на восстановление Енакиево направят все силы. Фото: администрация Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочего визита в Енакиево пообщался с местными жителями и пообещал, что специалисты из 47 региона будут всеми силами способствовать восстановлению города.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», в процессе возложения цветов к памятнику основателю Енакиево поговорил с находившимися неподалеку местными жительницами. Женщины обрадовались неожиданной встрече с главой Ленобласти и пожелали, чтобы специалисты из 47 региона задержались на Донбассе надолго.

Дрозденко пообещал, что на восстановление Енакиево направят все силы, а Ленобласть возьмет на себя большую часть ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что делегация из Ленобласти возложила цветы к памятнику основателю Енакиево.