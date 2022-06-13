Дрозденко пообещал жителям Енакиево, что Ленобласть приложит все усилия для восстановления города

Дрозденко пообещал жителям Енакиево, что Ленобласть приложит все усилия для восстановления города
Дрозденко пообещал, что на восстановление Енакиево направят все силы. Фото: администрация Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочего визита в Енакиево пообщался с местными жителями и пообещал, что специалисты из 47 региона будут всеми силами способствовать восстановлению города.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», в процессе возложения цветов к памятнику основателю Енакиево поговорил с находившимися неподалеку местными жительницами. Женщины обрадовались неожиданной встрече с главой Ленобласти и пожелали, чтобы специалисты из 47 региона задержались на Донбассе надолго.

Дрозденко пообещал, что на восстановление Енакиево направят все силы, а Ленобласть возьмет на себя большую часть ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что делегация из Ленобласти возложила цветы к памятнику основателю Енакиево.

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