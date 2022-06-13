Делегация из Ленобласти возложила цветы к памятнику основателю Енакиево

Дрозденко с делегацией Ленобласти возложил цветы к памятнику основателю Енакиево. Фото: администрация Ленобласти

Дрозденко с делегацией Ленобласти возложил цветы к памятнику основателю Енакиево. Фото: администрация Ленобласти

Делегация из Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко возложила цветы к памятнику основателю города Енакиево в ДНР.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», памятник инженеру путей сообщения и промышленнику Федору Енакиеву, основавшему город Енакиево, посетили Александр Дрозденко, вице-губернатор Ленобласти Анна Данилюк и глава местной администрации Роман Храменков.

Представители правительства Ленобласти возложили цветы и к монументу в память о 42 героях СССР, родившихся в Енакиево.

Дрозденко также пообщался с учениками Школы искусств имени Чайковского. Дети подарили главе 47 региона рисунки, а тот предложил собрать их и выставить в фойе Дома правительства Ленобласти. Некоторые юные художники смогут приехать на эту выставку в День Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дрозденко с делегацией из Ленобласти посетил музей космонавта Георгия Берегового в Енакиево.