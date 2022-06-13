Дрозденко с делегацией из Ленобласти посетил музей космонавта Георгия Берегового в Енакиево

Дрозденко с делегацией из Ленобласти посетил музей космонавта Георгия Берегового в Енакиево
Дрозденко посетил музей в Енакиево. Фото: администрация Ленобласти

Делегацию из Ленобласти во главе с губернатором Александром Дрозденко пригласили осмотреть исторический музей космонавта Георгия Берегового в подшефном городе Енакиево в ДНР.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», сотрудники музея провели экскурсию для представителей Ленобласти. Дрозденко изучил капсулу спускаемого модуля корабля «Союз-3» изнутри и отметил качество советской техники.

В музее представлены уникальные экспонаты: личный космический скафандр Георгия Берегового, аналог скафандра Юрия Гагарина, спускаемый модуль «Союза-3».

Сейчас музей пополняет свою коллекцию осколками снарядов, прилетевших по объектам в мирных городах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дрозденко осмотрел пострадавший от снарядов ДК «Металлург» в Енакиево.

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