Дрозденко с делегацией из Ленобласти посетил музей космонавта Георгия Берегового в Енакиево

Делегацию из Ленобласти во главе с губернатором Александром Дрозденко пригласили осмотреть исторический музей космонавта Георгия Берегового в подшефном городе Енакиево в ДНР.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», сотрудники музея провели экскурсию для представителей Ленобласти. Дрозденко изучил капсулу спускаемого модуля корабля «Союз-3» изнутри и отметил качество советской техники.

В музее представлены уникальные экспонаты: личный космический скафандр Георгия Берегового, аналог скафандра Юрия Гагарина, спускаемый модуль «Союза-3».

Сейчас музей пополняет свою коллекцию осколками снарядов, прилетевших по объектам в мирных городах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дрозденко осмотрел пострадавший от снарядов ДК «Металлург» в Енакиево.